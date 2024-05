Susann Witt-Stahl Vor der Roten Flora am Dienstag

Mit Hupen und anderem Beifall, vor allem aber mit Staunen reagierten Passanten am späten Dienstag nachmittag auf »Hoch die internationale Solidarität!«-Rufe vom Balkon der Roten Flora. Rund 50 vorwiegend migrantische Antiimperialisten hatten das autonome Kulturzentrum im einst alternativen, heute gentrifizierten Hamburger Schanzenviertel kurzzeitig symbolisch besetzt. Sie hielten Transparente mit der Aufschrift »Good Night, White Flora!« und »Häuser ohne Linke für Linke ohne Häuser!« – in ironischer Anlehnung an das Gründungsideologem des Zionismus (»Ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land«): Eine Protestaktion gegen die »Querfront für die deutsche Staatsräson«, die sich in der Roten Flora formiert, eine »repressive Atmosphäre« geschaffen habe und Internationalisten »den Mund verbieten« würde, wie es in ihrer Erklärung heißt.

Die Rote Flora verbreitet seit 20 Jahren ein postmodernes Weltbild aus Versatzstücken linker Emanzipations- und Identitätspolitik, neoliberalem Konsumismus, aber auch bürgerlichen rechten Ideologien, wie der Totalitarismustheorie. Bereits 2004 hatte ihr Plenum mit einem »The Good and the Evil«-Papier eine rigorose Abrechnung mit dem Antiimperialismus und revolutionären Marxismus verabschiedet, den einige Rot-Floristen acht Jahre später auf einer Veranstaltung mit dem Begriff »Klassenkampf-Antisemitismus« belegten und unter anderem gegen Lenin und die kommunistische Arbeiterbewegung in Stellung brachten: Die Tatsachenbehauptung, dass Israel »Brückenkopf des US-Imperialismus« im Nahen Osten ist, wurde als »antisemitische Stereotype« diskreditiert, ebenso ein »einfaches Gut-böse-Bild von den bösen UnterdrückerInnen ›da oben‹ und dem guten unterdrückten ›Volk‹«. 2007 zierte ein Verbotsschild für die Kufija und das Friedenstaubensymbol den Rote-Flora-Veranstaltungskalender. Eine Demonstration gegen »linken Antisemitismus« 2009, die der damalige Sprecher der Roten Flora, Andreas Blechschmidt, angemeldet hatte, gipfelte in Westliche-Welt-Chauvinismus: »Antideutsche«, die mit Israel- und USA-Fahnen die Spitze des revisionistischen Spektakels bildeten, grölten »Wir tragen Gucci, wir tragen Prada – Tod der Intifada!« und »Gaza, knie nieder, die Siedler kommen wieder!«

Seit letztere, nicht selten als Angehörige der israelischen Armee, mit Rückendeckung der ultrarechten Netanjahu-Regierung völlig ungehindert morden und brandschatzen, hat die Rote Flora zwar eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Es wird eingeräumt, dass es antipalästinensischen Rassismus, sogar rechte »weiße christlich-erzogene Antisemit*innen« gibt, wie aus einem von ihrem Plenum verbreiteten Aufruf zu einer Kundgebung zu erfahren ist, für die man sich am 26. Oktober 2023 vor dem Haus unter der Nationalfahne Israels versammelte. Es wird auch bedauert, dass unter den »Bombardierungen des Gazastreifens durch das israelische Militär, sowie fehlgezündeten Raketen der Hamas« Zivilisten leiden. Aber gegen die ethnischen Säuberungen in den Palästinensergebieten äußert die Rote Flora keine Einwände – erst recht nicht gegen die deutschen Waffenlieferungen an Israel. Dafür werden um so lautstarker angeblich »antisemitische Parolen« der Antikriegsbewegung angeprangert.

Der Widerständigkeit suggerierende Werbeslogan »Flora bleibt unverträglich« sei der »blanke Hohn«, das Zentrum sei weitgehend »zur Echokammer des NATO-Imperialismus verkommen«. Daher sei die symbolische Wiederbesetzung nur »der erste Schritt«, so eine Aktivistin gegenüber jW. Ihr Ziel sei, dass antiimperialistische Positionen wieder »den Ton angeben« in der heute vorwiegend als Partylocation genutzten Roten Flora. In Hamburg würden dringend Räume gebraucht, in denen migrantische, insbesondere palästinensische und jüdische Linke »frei sprechen und Veranstaltungen machen können, ohne von der Springer-Antifa attackiert zu werden«.