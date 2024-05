Modekette Esprit meldet Insolvenz an

Berlin. Die Modekette Esprit hat Insolvenz für ihr Europageschäft angemeldet. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, stellte er für die Esprit Europe GmbH mit Sitz in Ratingen und sechs weitere deutsche Gesellschaften Anträge auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Düsseldorf. Die hohen Kosten der vergangenen Jahre belasteten das Unternehmen demnach nachhaltig, so der Konzern. Laut Esprit sind 1.500 Beschäftigte direkt von den Antragstellungen betroffen. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, hat es bereits vor der Insolvenz Gespräche mit einem möglichen Investor geführt. Die Verhandlungen seien im fortgeschrittenen Stadium. (AFP/jW)