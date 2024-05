Tencent wächst weiter stark

Shenzhen. Der chinesische Internetkonzern Tencent ist dank gestiegener Werbeeinnahmen das fünfte Quartal in Folge gewachsen. Der Umsatz stieg zum Jahresauftakt um sechs Prozent auf 159,5 Milliarden Yuan (22,42 Milliarden Euro), wie Tencent am Dienstag mitteilte. Vor allem Einnahmen aus Onlinewerbung trugen mit einem Plus von einem Fünftel zum Wachstum bei. »Wir haben unsere Plattform aufgerüstet, um Werbetreibenden dabei zu helfen, ihre Kampagnen effektiver zu gestalten«, teilte Tencent mit. (Reuters/jW)