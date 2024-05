Immer mehr Insolvenzen in Westeuropa

Neuss. Immer mehr Unternehmen in Westeuropa geraten in finanzielle Schwierigkeiten. 169.496 meldeten im Jahr 2023 Insolvenz an und damit knapp 21 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag in Neuss mitteilte. Die Zahlen übertrafen damit erstmals wieder das Niveau vor der Coronapandemie und lagen so hoch wie zuletzt 2016. »Das Insolvenzgeschehen im vergangenen Jahr stand im Zeichen der Rezession. Inflation, Zinsen, Energiekosten und auch die Nachwehen von Corona haben viele Unternehmen massiv belastet«, sagte der Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, Patrik-Ludwig Hantzsch. (dpa/jW)