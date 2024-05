Auslandsinvestitionen in BRD auf Rekordniveau

Berlin. Trotz Konjunkturflaute und gestiegener Energiepreise haben ausländische Unternehmen neue Investitionen in Deutschland in Rekordhöhe angekündigt. 2023 summierten sich die Zusagen für Neuansiedlungen und Erweiterungen auf 34,8 Milliarden Euro, wie die bundeseigene Fördergesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) am Dienstag mitteilte. »Das Niveau der Investitionen hat sich spürbar erhöht«, sagte der Managing Director der GTAI, Achim Hartig, zu Reuters. Allein acht Projekte hätten ein Volumen in Milliardenhöhe. Nummer eins ist der taiwanische Halbleiterkonzern TSMC, der in Dresden zehn Milliarden Euro in ein neues Werk stecken will. (Reuters/jW)