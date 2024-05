Staatsschutzfall des Tages: Schäubles Grab

Marius Bulling/dpa Das Loch wurde schnell wieder beseitigt, das Holzkreuz offenbar von der Polizei beschlagnahmt: Die Grabstätte Wolfgang Schäubles am Montag in Offenburg

Die postum veröffentlichten Memoiren Wolfgang Schäubles liegen seit ein paar Wochen in den Buchhandlungen. Sie beantworten, da dürfte es keine zwei Meinungen geben, nicht alle Fragen zum Leben des Mannes, der, weil er etwas zu dicht an den schwarzen Kassen seines Chefs dran war, nicht Kanzler werden durfte. Schäubles »Erinnerungen« bieten eine Mischung aus Geständnis und geheuchelter Ahnungslosigkeit: Erst viel später sei ihm klargeworden, »dass auch eine Fraktionskasse, die ich als parlamentarischer Geschäftsführer mitzuverwalten hatte, Teil des umfassenden Systems schwarzer Kassen war«.

Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion war Schäuble von 1981 bis 1984. Erst zehn Jahre später, als Fraktionschef, nahm er jenen Briefumschlag entgegen, der ihm zum Verhängnis wurde. Davor und danach wird auch noch allerlei verbucht worden sein – es war ja ein »umfassendes System«. Bis heute offen: Woher kam der Bimbes, und wo ging er hin?

Kriminalisten stellen die Frage nun auf innovative Weise neu: Was hat es mit dem 1,20 Meter tiefen Erdloch am Grab Schäubles auf sich? Friedhofsarbeiter haben das Loch am Montag in aller Früh auf dem Waldbachfriedhof in Offenburg entdeckt. Die Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes laufen, Erkenntnisse zu den Hintergründen gibt es vorläufig nicht. Eine Auferstehung hat jedenfalls nicht stattgefunden, der Sarg soll nicht freigelegt worden sein.

Aber was dann? Die verspätete Zustellung eines Briefumschlages mit einem letzten Gruß? Oder hat, umgekehrt, irgendein armer Schlucker prüfen wollen, ob zusammen mit der grauen Eminenz der CDU auch geldwerte Grabbeigaben in die Erde gesenkt worden sind?

Immerhin beweist der Vorfall, dass Schäuble und Kohl sich auch im Tod nichts schenken. Die Posse um das unfertige, mit einem Zaun umgebene Grab Kohls in Speyer dauert inzwischen Jahre. Lange hing da auch eine Kamera. Hat Kohl mit Besuch gerechnet?