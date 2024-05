Verbraucherpreisindex in China gestiegen

Beijing. Die Verbraucherpreise in China sind im April wieder leicht gestiegen. Wie das Statistikamt in Beijing am Sonnabend mitteilte, lag der Index um 0,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Verglichen mit dem Vormonat legten die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent zu. Im Februar war der Preisindex im Jahresvergleich um 0,7 Prozent gestiegen, im März ging er dann aber deutlich zurück. (dpa/jW)