Britische Unis warnen vor

London. Britische Universitäten haben die Regierung gewarnt, ein Visaprogramm für ausländische Hochschulabsolventen zu streichen. Die Financial Times zitierte am Sonnabend ein Schreiben des Chefs der sogenannten Russel Group, Tim Bradshaw, wonach ein solcher Schritt »einen schweren finanziellen Schaden« bedeuten würde. Bislang gestattet die »graduate visa route« ausländischen Studierenden, bis zu zwei (Doktoranden bis zu drei) Jahre nach ihrem Abschluss in Großbritannien zu leben und zu arbeiten. Die Russell Group vereint 24 britische Forschungsinstitutionen, darunter die »Eliteunis« Oxford und Cambridge. (dpa/jW)