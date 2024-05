Polen: Starlink-Terminals für Kiew

Kiew. Polen unterstützt die Internetversorgung der ­ukrainischen Armee durch die Finanzierung von weiteren 20.000 Starlink-Satellitenterminals der US-Firma Space X. Das erklärte der polnische Minister für Digitalisierung, Krzysztof Gawkowski, am Montag abend in Kiew. Polen hatte der Ukraine im Januar bereits 7.900 Starlink-Terminals finanziert. Space-X-Besitzer Elon Musk hatte Kiew nach Kriegsbeginn unterstützt, dann allerdings gefordert, die Ukraine solle für ein Ende des Krieges Gebiete an Russland abtreten. (AFP/jW)