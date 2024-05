Nachschlag: »Fear death by water«

© 2012 Danjaq/LLC/United Artists Corporation/Columbia Pictures Industries 007 (Daniel Craig) kurz vor einer dieser fadenscheinig motivierten Auto-Motorrad-Verfolgungsjagden

James Bond turnt über den Dächern von Istanbul herum, wie er es schon in »Liebesgrüße aus Moskau« tat, als erstmals ausdrücklich damit Werbung gemacht wurde, dass 007 »unsterblich« sei. Er landet schließlich in einem Bagger auf einem fahrenden Güterzug, von dem er, mehrfach angeschossen, ins Wasser fällt. Platsch! sinkt er ein, statt auf betonharter Wasseroberfläche in Matsch verwandelt zu werden. Dennoch heißt es zunächst »Agent down«. Scheinbar tot wie ein Fisch, fällt er direkt in die von Adeles Titelsong mit Shirley-Bassey-Revival-Anspruch untermalte Titelsequenz. Eine Unterwasserlandschaft aus Blut, Tod und Sex. »This is the end«, hebt der Song an. Fast könnte man hoffen, es handelte sich um eine allerletzte Todesphantasie. Death by water. Aber dem ist natürlich nicht so. James Bond kehrt immer wieder. Sein Hobby sei Wiederauferstehung, sagt er. Gegen Ende hätte er im heimatlichen Schottland im Eiswasser gleich noch einmal ertrinken müssen. Aber nein, Bond ist »unkillable«, im Grunde »undead«, ein Zombie. (aha)