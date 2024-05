Vaterlandslose des Tages: Berlin

Sabine Gudath/IMAGO Auch nicht ganz korrekt beflaggt: Das Rote Rathaus

Und was willst du mal werden, wenn du groß bist? – Staatsbürger.

Man versteht ja manches, das man nicht versteht. Klebeflächen für Kaugummis an Haltestellen, Frisiersalons für Hunde, Schals mit politischen Botschaften. Ein jeder blamiert sich, so gut er kann. Nichts dagegen. Wozu allerdings frühvergreiste Teenager gut sind, muss noch ermittelt werden. In einem Berliner Bezirk hat ein Gymnasiast sich zur Aufgabe gemacht, Beflaggungen vor amtlichen Gebäuden durchzusetzen. Nach der Ordnung des Landes Berlin ist das für 13 Tage im Jahr vorgeschrieben, woran sich nicht jeder hält.

»Damit erreichen wir viele Menschen, eine Flagge hat Symbolkraft«, begründet der Schüler seine Initiative einem Bericht von Bild zufolge. Verstört weist das Blatt auf die Missstände in der moralisch verlotterten Hauptstadt hin: Bislang hängen an vielen Gebäuden »nur Fantasieflaggen aus dem Kunstkurs im Wind«. Kreativität statt Patriotismus – alles geht den Bach runter.

Bild weiß auch, um welche Tage es sich handelt. Den 3. Oktober zum Beispiel, den man als »Tag der deutschen Einheit« feiert. Den 1. Mai nennt die Zeitung historisch falsch, doch wenigstens amtlich korrekt »Tag der Arbeit«. Beim 8. Mai nimmt sie sich dann aber die Freiheit, auf den amtlich korrekten Namen »Tag der Befreiung« zu verzichten, er heißt dort »Kriegsende«.

Schützenhilfe erhält der Schüler nicht nur aus Springers Buchte, auch die CDU ist mittenmang. In Form von Lars Bocian: »Die Flaggen repräsentieren unsere Werte und den gemeinsamen Willen zur Demokratie, zur Zusammenarbeit in Europa und das Bekenntnis zum Grundgesetz. Gerade in Zeiten von Krieg und Aggression und dem Erstarken rechter Parteien in Europa ist dieses Zeichen für unsere Demokratie wichtig.«

Vermutlich, weil patriotische Flaggen sich als brauchbares Mittel gegen rechtes Denken und Kriegslust erwiesen haben.