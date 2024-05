Nächste Warnstreiks bei der Telekom

Düsseldorf. Im Tarifstreit mit der Deutschen Telekom hat die Gewerkschaft Verdi zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. »Vor der entscheidenden vierten Tarifverhandlungsrunde erhöhen wir damit noch einmal den Druck«, sagte Arbeitskampfleiter Pascal Röckert am Freitag. Die Beschäftigten des Bonner Konzerns sollen am 6. und 7. Mai die Arbeit niederlegen. Verdi will für die rund 70.000 Tarifbeschäftigten unter anderem Lohnerhöhungen von zwölf Prozent oder mindestens 400 Euro pro Monat durchsetzen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 13. und 14. Mai angesetzt. (Reuters/jW)