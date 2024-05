Berlin: Wegner benennt neue Verkehrssenatorin

Berlin. Drei Tage nach dem Rücktritt von Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) im Zuge einer Plagiatsaffäre ist eine Nachfolgerin gefunden. Neue Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt – so die offizielle Bezeichnung – soll Ute Bonde, bislang Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, werden. Das teilte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Freitag mit. Vereidigt werden soll Bonde, die Mitglied der CDU ist, demnach bei der nächsten Sitzung des Abgeordnetenhauses am 23. Mai. (dpa/jW)