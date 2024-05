Protestaktion an Berliner Uni

Berlin. An der Humboldt-Universität Berlin haben sich am Freitag Dutzende Menschen zu palästinasolidarischen Protesten versammelt. Etwa 90 Menschen, viele mit Kufijas (Palästinensertüchern), demonstrierten am Mittag im Innenhof des Campus Mitte bei einem spontanen Sit-in, teilte die Polizei mit. Weitere Unterstützer befanden sich vor dem Gebäude, insgesamt seien es etwa 150 Menschen gewesen. Auch die Präsidentin der Universität, Julia von Blumenthal, war vor Ort und sprach mit den Protestierenden. (dpa/jW)