Großbrand bei Diehl Metall in Berlin

Berlin. Durch einen Großbrand auf dem Gelände von Diehl Metall hat sich am Freitag in Berlin eine riesige Rauchwolke über dem Westen der Stadt gebildet. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus und warnte vor möglichen Gesundheitsgefahren. Nach Angaben eines Diehl-Sprechers handelt es sich um einen Galvanik-Betrieb, der vor allem Teile für die Automobilindustrie herstellt. Die Diehl-Gruppe ist ein Rüstungskonzern, in Berlin würden aber keine Rüstungsgüter produziert. In der Halle seien Kupfercyanid und Schwefelsäure gelagert gewesen. Verletzte gab es zunächst nicht. Die Bevölkerung solle die Fenster geschlossen halten. (dpa/jW)