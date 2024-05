SRW Metalfloat sperrt Beschäftigte aus

Leipzig. Bei SRW Metalfloat in Espenhain bei Leipzig hat das Unternehmen eine Aussperrung der mittlerweile seit 178 Tagen streikenden Beschäftigten angekündigt. Nachdem die IG Metall Leipzig für den 6. Mai eine Unterbrechung des Ausstandes angekündigt hatte, würden die am Arbeitskampf Beteiligten vom Betrieb nun »mit sofortiger Wirkung« ausgesperrt, teilte die Gewerkschaft mit. In der BRD habe es seit 40 Jahren keine Aussperrung mehr gegeben. »Anstatt auf unsere ausgestreckte Hand zu reagieren«, sei die Maßnahme »ein Schlag ins Gesicht« der Arbeiter, erklärte der IGM-Leipzig-Bevollmächtigte Michael Hecker. (jW)