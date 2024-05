Russland: Kein Einsatz von Chemiewaffen

Moskau. Russland hat US-Vorwürfe bezüglich des Einsatzes einer Chemiewaffe in der Ukraine zurückgewiesen. Die Anschuldigungen seien »vollkommen unbegründet«, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau. Russland komme seinen »völkerrechtlichen Verpflichtungen« nach. Das US-Außenministerium hatte Russland am Mittwoch vorgeworfen, »die chemische Waffe Chlorpikrin gegen ukrainische Streitkräfte« unter Verletzung der Chemiewaffenkonvention eingesetzt zu haben. (AFP/jW)