Schottland: Swinney will Regierungschef werden

Edinburgh. Nach der Rücktrittsankündigung des schottischen Regierungschefs Humza Yousaf vom Montag gibt es einen ersten Bewerber für seine Nachfolge. Der frühere Vizeregierungschef John Swinney kündigte am Donnerstag an, für den Vorsitz der Schottischen Nationalpartei (SNP) kandidieren und auch Regierungschef werden zu wollen. Er hatte die Partei in der Vergangenheit schon einmal geführt. Als aussichtsreiche Kandidatin gilt auch Kate Forbes, die die Wahl zum Parteivorsitz vor gut einem Jahr knapp verloren hatte. (dpa/jW)