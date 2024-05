Erneuter Warnstreik von Lieferandofahrern

Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) hat beim Lieferdienst Lieferando erneut zu Warnstreiks für einen Tarifvertrag aufgerufen. Fahrerinnen und Fahrer legten am Mittwoch für mehrere Stunden die Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft mitteilte. Hintergrund des Ausstands sind die Forderungen der NGG nach einem Tarifvertrag für die Beschäftigten. Die NGG fordert einen Stundenlohn von mindestens 15 Euro sowie die Zahlung eines 13. Monatsgehalts. Sie will außerdem höhere Zuschläge für Abend-, Sonn- und Feiertagsschichten durchsetzen. (dpa/jW)