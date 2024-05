Mann stirbt nach Tasereinsatz

Kaiserslautern. Nach dem Einsatz eines sogenannten Tasers durch Polizisten im rheinland-pfälzischen Landstuhl ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei in Kaiserslautern am Mittwoch mitteilte, wurden die Beamten am Dienstag abend alarmiert, weil der 38jährige »randalierte«. Angeblich griff der Mann in seiner Wohnung die Einsatzkräfte an. Diese setzten laut Polizei daraufhin einen Taser ein, woraufhin der Mann das Bewusstsein verlor. Er wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung wird gegen zwei Polizisten ermittelt. (AFP/jW)