Krah macht wieder Wahlkampf

Chemnitz. Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Maximilian Krah, hat am Mittwoch erstmals wieder an Wahlkampfveranstaltungen seiner Partei teilgenommen. Dem Wahlkampfauftakt seiner Partei in Donaueschingen war Krah ferngeblieben, nachdem einer seiner Mitarbeiter wegen angeblicher Spionage für China verhaftet worden war. Am Mittwoch sprach Krah beim Wahlkampfauftakt des AfD-Kreisverbandes Chemnitz zusammen mit Landeschef Jörg Urban vor etwa 90 Zuhörern, am Nachmittag war ein weiterer Auftritt in Dresden geplant. Begleitet wurde die Veranstaltung in Chemnitz von Gegenprotest. (dpa/jW)