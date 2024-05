Ex-»Wehrbeauftragter« will Wehrpflicht

Berlin. Der ehemalige Wehrbeauftragte des Bundestages und heutige Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, Hans-Peter Bartels (SPD), plädiert für die Wiedereinführung der Wehrpflicht in der Bundesrepublik. »Das einzige aber, was gegen die fortgesetzte Personalmisere durchgreifend helfen kann, wird die Wiederbelebung der Wehrpflicht sein – in einer angepassten Form als ›Auswahlwehrpflicht‹, vielleicht diesmal für Volljährige beiderlei Geschlechts«, schreibt Bartels in einem Beitrag für die Zeitschrift Europäische Sicherheit & Technik, der dpa am Mittwoch vorab vorlag. Im Kalten Krieg habe das »aktive Soll der Bundeswehr« knapp 500.000, der Mobilmachungsumfang 1,3 Millionen Mann betragen. Die aktuelle Zahl von 182.000 Soldaten nannte Bartels »deprimierend«.(dpa/jW)