Spekulationen über Schreiner-Nachfolge

Berlin. Nach dem Rücktritt von Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) wird über eine mögliche Nachfolge spekuliert. In Medien wurden am Mittwoch diverse Namen genannt, darunter Ute Bonde, Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, und die Berliner CDU-Generalsekretärin und Bundestagsabgeordnete Ottilie Klein. Schreiner hatte am Dienstag angekündigt, ihr Amt nach nur einem Jahr abzugeben. Damit zog die Juristin die Konsequenzen aus der Aberkennung ihres Doktortitels durch die Universität Rostock, die das mit zahlreichen nicht ausreichend gekennzeichneten Textübernahmen in der Dissertation begründete. (dpa/jW)