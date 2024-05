Oxfam: Dividenden explodieren, Löhne sinken

Berlin. Grund zu feiern gibt es am Kampftag der Arbeiterklasse laut Oxfam nur noch für wenige. Große Konzerne machen ihre Eigentümer und Vorstandsvorsitzenden zu Milliardären, während die Reallöhne für viele Menschen sinken, so die Organisation in einer zum 1. Mai veröffentlichten Studie. Allein zwischen 2020 und 2023 stiegen demnach in Deutschland die Dividenden um 27 Prozent, während die Löhne der Arbeiter um zwölf Prozent sanken. Weltweit dominierten milliardenschwere Riesenkonzerne die Märkte. Der Wert des Techkonzerns Apple etwa sei mit rund drei Billionen US-Dollar so hoch wie das BIP Frankreichs. »Von diesen immensen Summen profitieren jedoch nicht die Arbeiter und Menschen entlang der Lieferketten, sondern die Eigentümer und Großaktionäre der Konzerne«, sagte Steffen Vogel von Oxfam. Ein Facharbeiter in der Produktion von Tesla müsse 7,3 Millionen Jahre arbeiten, um das Vermögen des Eigentümers Elon Musk zu erwirtschaften. (jW)