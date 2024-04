Streiks am Flughafen London-Heathrow

London. Am größten britischen Flughafen London-Heathrow haben am Montag morgen Hunderte Grenzbeamte ihre Arbeit niedergelegt. Sie protestieren damit noch bis Freitag morgen gegen Pläne zur Einführung neuer Dienstpläne. Das Vorhaben könnte nach Angaben der Gewerkschaft Public and Commercial Services (PCS) zum Verlust von 250 Jobs führen. (dpa/jW)