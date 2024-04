US-Ermittlungen gegen Mercedes eingestellt

Stuttgart. Der Automobilkonzern Mercedes-Benz ist in den USA einer strafrechtlichen Anklage im Dieselskandal entgangen. Wie das Unternehmen am Sonnabend mitteilte, hat das US-Justizministerium seine Ermittlungen eingestellt. Zuvor hatte das Handelsblatt berichtet. In dem knapp acht Jahre andauernden Ermittlungsverfahren waren Mercedes-Benz überhöhte Abgaswerte bei rund 250.000 Fahrzeugen mit Dieselantrieb vorgeworfen worden. Der Konzern hatte im September 2020 über einen Vergleich in Milliardenhöhe eine Sammelklage vermieden und das Verfahren auf zivilrechtlicher Ebene damit beendet. (dpa/jW)