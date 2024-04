Thüringer AfD beschließt Wahlprogramm

Pfiffelbach. Mit Forderungen nach einer »Abschiebeinitiative«, einer Verkleinerung des Landtages und der Abschaffung des Rundfunkbeitrags zieht die Thüringer AfD in den Wahlkampf. Knapp 230 Mitglieder nahmen am Sonnabend auf einem Landesparteitag in Pfiffelbach ein Wahlprogramm für die Landtagswahl am 1. September an. Landeschef Björn Höcke kündigte an, dass die AfD in Regierungsverantwortung 2025 eine große »Abschiebeinitiative« starten werde. Außerdem will die AfD die Medienstaatsverträge kündigen und die Anzahl der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten deutlich reduzieren. In Richtung CDU, die eine Koalition mit der AfD offiziell ausschließt, sagte Höcke: »Die Hand bleibt ausgestreckt.« (dpa/jW)