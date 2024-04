Einigung bei Austrian Airlines

Wien. Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hat sich mit der Gewerkschaft auf eine Tariferhöhung für das Bordpersonal geeinigt. Das teilten beide Seiten am Donnerstag abend mit. Demnach sollen für die Crews im Cockpit und in der Kabine die Gehälter bis Ende 2026 in drei Stufen insgesamt um durchschnittlich 19,4 Prozent steigen. (dpa/jW)