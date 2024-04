EU stuft Shein zum Digitalriesen hoch

Brüssel. Die EU-Kommission hat den chinesischen Fast-Fashion-Händler Shein am Freitag im Rahmen des »Digital Markets Act« in die Kategorie der sehr großen Onlineplattformen eingestuft – und damit strengeren Vorgaben unterworfen. Laut Kommission hat Shein in der EU im Schnitt mehr als 45 Millionen Nutzer im Monat und muss nun etwa Vorkehrungen zum Schutz vor Produktfälschungen und zum Schutz geistigen Eigentums treffen. (AFP/jW)