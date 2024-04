Milliardär steigt bei Thyssen-Krupp Steel ein

Essen. Der tschechische Milliardär Daniel Křetínský soll bis Ende September 20 Prozent am Stahlgeschäft von Thyssen-Krupp übernehmen und bald darauf weitere 30 Prozent, teilte der Konzern am Freitag mit. In der Sparte sollen wegen gesunkener Preise und gestiegener Kosten für Energie etliche Stellen gestrichen werden. Křetínský gehören u. a. Kraftwerke in der Lausitz und die Mehrheit am britischen Postdienstleister Royal Mail. Der Betriebsrat bei Thyssen-Krupp Steel habe erst wenige Stunden vor der Öffentlichkeit von der Einigung mit dem Milliardär erfahren, teilte Jürgen Kerner von der IG Metall am Freitag mit. Ohne Respekt vor der Mitbestimmung sei »der Konflikt programmiert«. Die Bundesregierung sah am Freitag keine Notwendigkeit, ihre milliardenschwere Thyssen-Förderung zu überdenken. Der Einstieg Křetínskýs sei eine »rein privatwirtschaftliche Entscheidung«, sagte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. (Reuters/AFP/jW)