Scholz bleibt bei Nein zu TAURUS

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bleibt bei seinem Nein zur Lieferung von TAURUS-Marschflugkörpern an die Ukraine, auch wenn die USA Raketen vom Typ »ATACMS« mit einer Reichweite von 300 Kilometern liefern sollten. Auf einer Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak in Berlin sagte Scholz am Mittwoch, was TAURUS betreffe, werde sich seine Entscheidung nicht ändern. Die BRD bleibe aber weiter der »größte Unterstützer der Ukraine in Europa«. (dpa/jW)