Nordkorea übt »nuklearen Gegenangriff«

Pjöngjang/Seoul. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat am Montag unter Anleitung von Staatschef Kim Jong Un eine taktische Übung mit Mehrfachraketenwerfern unternommen, um einen »schnellen nuklearen Gegenangriff« zu simulieren. Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Die Übung sollte demnach ein »klares Warnsignal« an »die Feinde« sein. Sie sei eine Reaktion auf das seit dem 12. April stattfindende umfangreiche Luftwaffenmanöver »Korea Flying Training 2024« (KFT 24) der USA und Südkoreas, das die Regierung in Pjöngjang als Provokation und Bedrohung ansieht. (dpa/jW)