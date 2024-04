collage: Jessica Weber/jW Foto: Jennifer Beach/Prison Radio/Imago//ABACA/Bob Karp/Ricky Fitchett

Er gehört zu den bekanntesten politischen Gefangenen der USA, und am Mittwoch wird er 70 Jahre alt: der Bürgerrechtler und Journalist Mumia Abu-Jamal. Seit 1981 ist das frühere Mitglied der Black Panther Party unter falscher Anklage inhaftiert. Eine internationale Solidaritätskampagne konnte zwar erreichen, dass sein Todesurteil in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt wurde. Doch alle Versuche, seine Freilassung zu erreichen, blieben bislang ohne Erfolg; zu tief ist der Rassismus im US-amerikanischen Justizsystem verankert. Anlässlich seines 70. Geburtstags gratuliert jW ihrem langjährigen Kolumnisten und fordert: »Free Mumia – Free Them All!«