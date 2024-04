Deutsche Exporte in den Iran gestiegen

Berlin. Die deutschen Exporte in den Iran sind zuletzt deutlich gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Von Januar bis Februar wurden Waren im Wert von 241 Millionen Euro in die Islamische Republik ausgeführt. Ein Plus von 22,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Exportiert wurden vor allem Maschinen (im Wert von 80 Millionen Euro), pharmazeutische Erzeugnisse (41,7 Millionen Euro) und Chemieprodukte (29,4 Millionen Euro). Der Außenhandel mit dem Iran unterliegt starken Beschränkungen der EU, die bald weiter verschärft werden sollen. (Reuters/jW)