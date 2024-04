Küstenwache der Philippinen übt mit USA

Manila. Die Küstenwache der Philippinen wird erstmals an den jährlichen gemeinsamen Militärmanövern des südostasiatischen Landes mit den USA teilnehmen. Sechs Schiffe der Küstenwache seien bei den am Montag beginnenden »Balikatan«-Übungen (Tagalog für »Schulter an Schulter«) dabei, sagte Sprecher Armando Balilo am Donnerstag. Es handele sich um vier Mehrzweckboote und zwei größere Patrouillenboote. Zudem werde die Spezialeinheit der Küstenwache »gemeinsame Interoperabilitätsübungen« mit der philippinischen Marine und entsprechenden französischen, australischen und US-Kräften ausführen, gab der Sprecher weiter an. Insgesamt sollen in diesem Jahr mehr als 16.700 philippinische und US-Soldaten an dem Manöver teilnehmen. Dabei soll die bewaffnete Rückeroberung einer Insel nahe der Südchinesischen See simuliert werden. Auch wird das Versenken eines Schiffes vor der Küste der nördlichen Provinz Ilocos Norte, einige hundert Kilometer vor Taiwan, nachgestellt. (AFP/jW)