Burkina Faso: Französische Diplomaten ausgewiesen

Ouagadougou. Die Militärregierung in Burkina Faso hat drei französische Diplomaten wegen angeblicher subversiver Aktivitäten zu unerwünschten Personen erklärt, wie aus einer am Donnerstag in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Erklärung hervorgeht, über die AP berichtete. Sie hätten 48 Stunden Zeit, den Sahelstaat zu verlassen. Genauere Angaben darüber, was den Betroffenen vorgeworfen wird, wurden nicht gemacht. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind angespannt. Voriges Jahr hatte die Regierung in Ouagadougou bereits die französischen Truppen des Landes verwiesen. (jW)