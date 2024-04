Moskau: Neue US-Militärhilfe nützt Kiew nichts

Moskau. Angesichts der am Wochenende anstehenden Abstimmung über das Ukraine-Hilfspaket im US-Kongress hat Russland dessen Bedeutung heruntergespielt. »Es wird in keiner Weise die Entwicklung der Situation an der Front beeinflussen«, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Donnerstag vor Journalisten. »Alle Experten sind der Meinung, dass die Lage an der Front für die Ukraine sehr ungünstig ist.« US-Präsident Joseph Biden fordert seit Monaten die Verabschiedung des Pakets. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat das Milliardenpaket als äußerst wichtig bezeichnet. (AFP/jW)