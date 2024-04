EU fordert Luftabwehr für Ukraine

Capri. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Mitgliedsländer zur schnellen Lieferung von weiteren Luftabwehrsystemen an die Ukraine aufgefordert. »In den nächsten Tagen müssen konkrete Entscheidungen getroffen werden, um der Ukraine mehr Luftabwehr zu schicken«, sagte der Spanier am Donnerstag beim Treffen der Außenminister der G7 auf Capri. Andernfalls werde das Elektrizitätssystem der Ukraine von Russland zerstört. Die EU dürfe sich nicht allein auf die USA verlassen, mahnte Borrell. An dem Treffen sollten am Nachmittag auch der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnehmen. Für diesen Freitag hat Stoltenberg eine Sondersitzung des NATO-Ukraine-Rats einberufen. (dpa/jW)