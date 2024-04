Fleischindustrie: Regeln EU-weit gefordert

Berlin. Europäische Gewerkschaftsföderationen fordern EU-weite Regeln für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. »Wir schlagen eine europäische Richtlinie vor, die Werkverträge einschränkt und die das Level an Kontrollen erhöht«, sagte der Generalsekretär des Gewerkschaftsbundes in den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft und Tourismus (EFFAT), Kristján Bragason, am Dienstag in Berlin. »Um sicherzustellen, dass Unternehmen nicht mehr wie bisher Arbeitsplätze von Land zu Land verlagern können, brauchen wir einen europäischen Rechtsrahmen.« (dpa/jW)