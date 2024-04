EU-Parlament benennt Bau nach Sophie Scholl

Brüssel. Das EU-Parlament hat eines seiner Gebäude in Brüssel nach der deutschen Widerstandskämpferin Sophie Scholl benannt. Sophie Scholl sei »ein Symbol für Mut und Widerstand«, sagte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Mittwoch vergangener Woche bei einer Zeremonie in der belgischen Hauptstadt. Während des Zweiten Weltkriegs kämpfte Sophie Scholl in der Widerstandsgruppe »Weiße Rose« gegen das faschistische Regime und wurde mit 21 Jahren von der Nazijustiz hingerichtet. (AFP/jW)