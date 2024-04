Moskau setzt auf Goldförderung

Moskau. Russland erwägt die Abschaffung von Exportzöllen auf Gold. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS am Dienstag unter Berufung auf einen Abteilungsleiter des Finanzministeriums. Demnach werde die Maßnahme »derzeit geprüft«. Laut dem World Gold Council war Russland 2022 der zweitgrößte Goldförderer der Welt, nach China und vor Australien. Das russische Parlament verabschiedete in der vergangenen Woche ein Gesetz zur Erhöhung der Steuer auf die Goldgewinnung für den Zeitraum von Juni bis Dezember, um Haushaltsverluste durch sinkende Exporteinnahmen auszugleichen. Laut Vizefinanzminister Alexej Sasanow sollen dadurch bis zum Jahresende 15 Milliarden Rubel (rund 150 Millionen Euro) in den Haushalt fließen. (Reuters/jW)