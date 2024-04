Kriegsgefahr lässt Ölpreis steigen

Singapur. Die Sorge vor einer Eskalation im Nahen Osten hat die Ölpreise am Dienstag steigen lassen. Am Morgen kostete ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 90,73 Dollar. Das waren 63 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai stieg um 63 Cent auf 86,04 Dollar. (Reuters/jW)