NASA-Sonde für Jupitermond vorgestellt

Washington, D. C. Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA hat ihre Sonde »Europa Clipper« vorgestellt, die im Oktober in Richtung des Jupitermondes Europa starten soll. Von der Umlaufbahn um den Jupiter aus soll sie nach Hinweisen auf mögliches außerirdisches Leben forschen. Erreichen wird die fünf Milliarden US-Dollar (4,7 Milliarden Euro) teure Sonde ihr Ziel der Behörde zufolge nach einer voraussichtlich mehr als fünfjährigen Reise. »Europa Clipper« soll dann mit einer detaillierten Untersuchung des Mondes beginnen, der von gefrorenem Wasser bedeckt ist. Aufgrund der spezifischen Schwerkrafteinflüsse durch Jupiter befindet sich unterhalb der kilometerdicken Eisschicht flüssiges Wasser – eine Grundvoraussetzung für Leben. Die Mission soll bis zum Jahr 2034 dauern. Die NASA-Wissenschaftler erwarten nicht, dass »Europa Clipper« außerirdisches Leben entdeckt. Die Sonde soll erkunden, ob auf dem Jupitermond Bedingungen für Leben bestehen. Derzeit wird sie unter sterilen Bedingungen in einem NASA-Labor im kalifornischen Pasadena aufbewahrt. Das soll verhindert, dass sie mit irdischen Mikroben kontaminiert wird, die sie dann zum Jupitermond transportieren könnte. (AFP/jW)