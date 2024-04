Tote nach russischem Beschuss bei Donezk

Kiew. Infolge russischen Raketenbeschusses sind in der ukrainischen Ortschaft Siwersk mindestens vier Menschen getötet worden, wie der Militärgouverneur des Gebiets Donezk, Wadim Filaschkin, am Montag per Telegram mitteilte. Er forderte die verbliebenen Einwohner zur Flucht aus dem frontnahen Gebiet auf. Die Frontlinie verläuft etwa zehn Kilometer östlich der Kleinstadt, die Ukraine ist zuletzt unter starken Druck seitens der russischen Armee geraten. (dpa/jW)