Lettland: Neue Außenministerin

Riga. Die Diplomatin Baiba Braže soll neue Außenministerin Lettlands werden. Regierungschefin Evika Siliņa nominierte die 57jährige am Montag für die Nachfolge von Krišjānis Kariņš, der wegen einer Privatflugzeugaffäre zurückgetreten ist. Braže verfüge über langjährige Erfahrungen in Diplomatie, sagte Siliņa am Montag in Riga. Die Personalie muss noch vom Parlament des baltischen EU- und NATO-Landes bestätigt werden. Die Abstimmung darüber dürfte am Donnerstag stattfinden. (dpa/jW)