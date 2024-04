Trump: Historischer Prozess beginnt

New York. In New York sollte am Montag (nach Redaktionsschluss) das Gerichtsverfahren gegen Donald Trump beginnen. Es ist der erste Strafprozess gegen einen früheren US-Präsidenten. Trump ist angeklagt, Dokumente gefälscht zu haben, um eine Schweigegeldzahlung von 130.000 US-Dollar an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels geheimzuhalten. Daniels hatte nach eigener Aussage eine Affäre mit Trump, was dieser jedoch bestreitet. Der Prozess hat keinen Einfluss darauf, ob der Republikaner erneut zur Präsidentschaftswahl antreten kann. Sollte er verurteilt werden, könnte er Berufung einlegen. (AFP/jW)