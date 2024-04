USA: Protest gegen Verbot von Abbrüchen

Phoenix. Hunderte von Menschen sind am Sonntag (Ortszeit) in der Innenstadt von Scottsdale in Arizona auf die Straße gegangen, nachdem der Oberste Gerichtshof des US-Bundesstaates am Dienstag ein fast vollständiges Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen aus dem Jahr 1864 wieder in Kraft gesetzt hatte. Die Demonstranten trugen Schilder mit Slogans wie »Stop The Abortion Ban« oder »My Body, My Choice«. Das Verbot, das in den kommenden Wochen in Kraft treten soll, würde ein Gesetz von 2022 ablösen, nach dem Abbrüche bis in die 15. Schwangerschaftswoche möglich sind. (Xinhua/jW)