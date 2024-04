Ex-Footballstar O.J. Simpson gestorben

IMAGO/MediaPunch O.J. Simpson vor Gericht in Los Angeles (13.7.1995)

Las Vegas. Der frühere US-Footballstar O.J. Simpson, der 1995 in einem spektakulären Prozess wegen Mordes an seiner Ex-Frau freigesprochen worden war, ist tot. Simpson sei am Mittwoch im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben, teilte seine Familie am Donnerstag mit. Sein Anwalt bestätigte die Nachricht vom Tod Simpsons zudem gegenüber dem Online-Portal TMZ.

Als Profi schaffte er es in die Football-Liga NFL, war bis Ende der 1970er Jahre für die San Francisco 49ers und die Buffalo Bills erfolgreich und stellte Bestmarken für die längsten Läufe und meisten Touchdowns auf. Simpson wurde 1985 in die Football Hall of Fame aufgenommen, spielte in Filmen und Fernsehserien mit und kommentierte auch Sportereignisse. 1985 heiratete er Nicole Brown und bekam mit ihr zwei weitere Kinder. 1992 ließ sich das Paar scheiden. 1994 wurde der Ex-Footballstar verdächtigt, seine Ex-Frau Nicole Brown und deren Bekannten Ronald Goldman ermordet zu haben. 1995 wurde er in einem aufsehenerregenden, von einer Millionenöffentlichkeit verfolgten Strafprozess freigesprochen. 1997 wurde er in einem Zivilprozess allerdings schuldig gesprochen und zur Zahlung einer Millionenstrafe verurteilt wurde.

2008 wurde er im US-Bundesstaat Nevada wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu 33 Jahren Haft verurteilt. Mit Komplizen hatte er in einem Hotelzimmer in Las Vegas zwei Sammler von Fan-Artikeln bedrängt, persönliche Erinnerungsstücke herauszugeben. 2017 kam er bereits deutlich früher wieder aus dem Gefängnis heraus. (dpa/jW)