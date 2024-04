IWF: Georgiewa mit zweiter Amtszeit

Washington. Die Bulgarin Kristalina Georgiewa wird den Internationalen Währungsfonds (IWF) auch in Zukunft führen. Der Fonds in der US-Hauptstadt Washington bestätigte die zweite Amtszeit seiner geschäftsführenden Direktorin. »Ich fühle mich geehrt, den IWF für eine zweite fünfjährige Amtszeit als geschäftsführende Direktorin zu leiten«, teilte die 70jährige am Sonnabend mit. Sie steht seit 2019 an der Spitze der Organisation. Die laufende Amtsperiode endet nach fünf Jahren im Herbst. Im Auswahlverfahren war Georgiewa die einzige Kandidatin. Traditionell besetzen die Europäer den Spitzenposten beim IWF, während die US-Amerikaner die Führung der Weltbank stellen. (dpa/jW)