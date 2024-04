Frankreich: Warnung vor Nahostreisen

Paris. Angesichts einer befürchteten weiteren Eskalation des Nahostkonflikts empfiehlt Frankreich nachdrücklich, in den kommenden Tagen nicht nach Israel, Libanon, in den Iran oder in die palästinensischen Gebiete zu reisen. Außenminister Stéphane Séjourné habe die Empfehlung in einer Krisensitzung veranlasst, hieß es am Freitag aus dem Außenamt in Paris. Hintergrund ist die Befürchtung, dass Iran als Reaktion auf einen Angriff auf seine Botschaft in Syrien Vergeltung üben könnte. (dpa/jW)